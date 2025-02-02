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Гололедицу и до –5 градусов прогнозируют в Псковской области 3 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 3 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Гололедицу и до –5 градусов прогнозируют в Псковской области 3 февраля. Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области в течение суток составит от 0 до –5 градусов.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова сообщала, что зима может вернуться в Псковскую область в начале февраля. Она подчеркнула, что синоптики остерегаются говорить, насколько продолжительным будет этот период.

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