Гололедицу и до –5 градусов прогнозируют в Псковской области 3 февраля

11:58, 02 февраля 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 3 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области в течение суток составит от 0 до –5 градусов.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова сообщала, что зима может вернуться в Псковскую область в начале февраля. Она подчеркнула, что синоптики остерегаются говорить, насколько продолжительным будет этот период.