«Масленичный балаган» устроят в куньинской усадьбе Модеста Мусоргского

14:55, 02 февраля 2025, ПАИ

Традиционные масленичные гуляния пройдут в музее-усадьбе М. П. Мусорского с 24 февраля по 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковский музей приглашает организованные группы детей и взрослых принять участие в интерактивной программе «Масленичный балаган».

Всех собравшихся ожидает шоу «Петрушкин балаган», масленичные песни, рассказы о традициях и истории праздника, фанты и задания, а также конкурсы и развлечения. В завершение праздника будет сожжено чучело Масленицы.

Место проведения: музей-усадьба М. П. Мусоргского, Куньинский район, деревня Наумово.

Для записи необходимо позвонить по телефону 8 (81149) 31-140.