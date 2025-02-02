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Культура

«Масленичный балаган» устроят в куньинской усадьбе Модеста Мусоргского

Традиционные масленичные гуляния пройдут в музее-усадьбе М. П. Мусорского с 24 февраля по 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Псковский музей приглашает организованные группы детей и взрослых принять участие в интерактивной программе «Масленичный балаган».

Всех собравшихся ожидает шоу «Петрушкин балаган», масленичные песни, рассказы о традициях и истории праздника, фанты и задания, а также конкурсы и развлечения. В завершение праздника будет сожжено чучело Масленицы.

Место проведения: музей-усадьба М. П. Мусоргского, Куньинский район, деревня Наумово.

Для записи необходимо позвонить по телефону 8 (81149) 31-140.

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