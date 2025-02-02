Пожары унесли жизни пяти жителей Псковской области в 2025 году

20:33, 02 февраля 2025, ПАИ

Пожары унесли жизни пяти жителей Псковской области в 2025 году, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области.

МЧС продолжает проводить ежедневную работу в населённых пунктах региона, направленную на информирование граждан о складывающейся обстановке с пожарами и о важности соблюдения правил пожарной безопасности с вручением иллюстрированных агитационных материалов с рассмотрением основных причин и условий возникновения пожаров.

Сегодня, 2 февраля, МЧС проинструктировало граждан Палкинского района. Им рассказали об основных требованиях пожарной безопасности в осенне-зимний отопительный сезон, а также о правильных действиях при возникновении пожара.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области







Напомним, что вчера, 1 февраля, сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области осуществили профилактический рейд в Себежском районе.