До -9 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

11:37, 03 февраля 2025, ПАИ

4 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.

Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -4...-9 градусов, днем -2...-7 градусов. Атмосферное давление выше нормы.