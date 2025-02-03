До -9 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
4 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.
Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -4...-9 градусов, днем -2...-7 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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