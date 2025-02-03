Псковский волонтёр рассказала о птичьей паре, спасённой от мазута на берегу Чёрного моря

15:07, 03 февраля 2025, ПАИ

Псковский волонтёр из штаба «Полярные зори» Виктория Степанова рассказала о работе на Черноморском побережье по очистке пляжей от мазута и своей встрече с дельфинами.

Виктория Степанова родилась в Архангельске, но позже переехала в Псков, отметили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Несколько раз она участвовала в уборке пляжа на Бугазской косе (Краснодарский край), но сейчас отмывает птиц от мазута. «Как-то раз нам принесли пару птиц, а парень-ловец очень переживал, что их могут разлучить, и попросил проследить, чтобы обязательно на всех этапах отмечали в карточке, что они пара. Чтобы они могли оставаться рядом в течение всего, что их ждёт впереди», – рассказала Виктория.

Во время работы волонтёры даже смогли увидеть в море дельфинов. По словам Виктории Степановой, волонтеры восприняли это как благодарность за проделанный труд.

Ранее сообщалось, что десятки заявок поступили от добровольцев Псковской области, готовых работать в зоне ЧС в Краснодарском крае. Для волонтёров будут обеспечены все условия. Поездка будет проходить с 24 февраля по 6 марта. Предварительную регистрацию для отбора можно пройти здесь.