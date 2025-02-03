8 февраля псковичи могут попасть в музей на новую постановку из цикла «Сказки бабушки Печки»

15:41, 03 февраля 2025, ПАИ

8 февраля в 16:00 псковичи могут попасть в Псковский музей на новую постановку из цикла ​«Сказки бабушки Печки». Об этом ПАИ сообщили организаторы. Театральные постановки в исполнении молодёжного театра «Гротеск» основаны на материалах традиционной культуры Псковской области.

На сцене зрители увидят приключения трех школьных подруг, оказавшихся из-за шалости в сказке, которая перенесла их в другое измерение – в белокаменные палаты купца Постникова XVII века.

Без помощи магии, вооружившись только выдумкой, фантазией и знанием родных традиций, героини вместе, а порой совсем в одиночку, пройдут сложные повороты и хитросплетения русских традиционных сказок, чтобы вернуться обратно.

Спектакль состоится во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефоны для записи: 8 (8112) 29-22-59 и +7 (911) 358-08-16.