Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

8 февраля псковичи могут попасть в музей на новую постановку из цикла «Сказки бабушки Печки»

8 февраля в 16:00 псковичи могут попасть в Псковский музей на новую постановку из цикла ​«Сказки бабушки Печки». Об этом ПАИ сообщили организаторы. Театральные постановки в исполнении молодёжного театра «Гротеск» основаны на материалах традиционной культуры Псковской области.

Фото: Псковский музей

На сцене зрители увидят приключения трех школьных подруг, оказавшихся из-за шалости в сказке, которая перенесла их в другое измерение – в белокаменные палаты купца Постникова XVII века.

Фото: Псковский музей

Без помощи магии, вооружившись только выдумкой, фантазией и знанием родных традиций, героини вместе, а порой совсем в одиночку, пройдут сложные повороты и хитросплетения русских традиционных сказок, чтобы вернуться обратно.

Спектакль состоится во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефоны для записи: 8 (8112) 29-22-59 и +7 (911) 358-08-16.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 февраля 2025

8 февраля псковичи могут попасть в музей на новую постановку из цикла «Сказки бабушки Печки»
02 февраля 2025

«Масленичный балаган» устроят в куньинской усадьбе Модеста Мусоргского
01 февраля 2025

Выставка урбанистических пейзажей открылась в Пскове
01 февраля 2025

Победителей конкурса самодельных открыток определяют в «Михайловском»
01 февраля 2025

Новый экспонат выставки «Предметный мир войны» появился в Псковском музее-заповеднике
01 февраля 2025

Работа над спектаклем по мотивам повести «Собачье сердце» идёт в Великолукском драматическом театре
01 февраля 2025

Более пяти тысяч зрителей посетили концерты Псковской областной филармонии в январе
31 января 2025

Псковские библиотекари познакомили коллег из Минска и Чебоксар с карманным роботом Буки и барсом БЦОшкой

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...