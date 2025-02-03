Российско-белорусский отряд «Поиск» примет участие в акции «Ольгинский десант» в Псковской области

19:07, 03 февраля 2025, ПАИ

Российско-белорусский отряд «Поиск» примет участие в акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Студенты участвуют в молодёжном патриотическом мероприятии «Ольгинский десант», которое проходит с 1 по 9 февраля. Студенты из двух стран будут оказывать помощь местным жителям и благоустраивать территории в Порховском районе.

В течение девяти дней отряд проведёт встречи и мероприятия в школах Порховского района. Для ребят пройдут мастер-классы, весёлые старты, патриотические беседы, а также тренинги оказания первой помощи. Студенты помогут одиноким пенсионерам, семьям участников СВО, займутся благоустройством Порховской крепости и организуют концертную программу для местных жителей.