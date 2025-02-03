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Общество

Псковская «Зоозащита» проведёт несколько волонтёрских смен и фестиваль для детей и родителей

Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» получила грант в размере 1 млн 337 тысяч рублей на реализацию проекта «Школа зоопрофессий».

Фото: ПАИ

Общая сумма расходов на реализацию проекта вместе с софинансированием превысит 2 млн 100 тысяч рублей. Напомним, проект вошёл в число победителей первого в этом году грантового конкурса Фонда президентских грантов.

С февраля по июнь зоозащитники планируют разработать и провести несколько волонтёрских смен для детей с родителями. В процессе участники смогут погрузиться в ежедневную работу приюта «Лесопилка», получить необходимые навыки, знания и алгоритмы правильного ухода за животными.

В рамках проекта участники на практике под руководством экспертов познакомятся с разными направлениями работы с животными: уход, кинология, безопасное взаимодействие с человеком. На основе смен участники подготовят собственные мини-презентации о гуманном отношении к животным, которые представят в своих школьных классах.

«Участие в таких волонтерских сменах позволит профилактировать жестокое обращение с животными и развивать гуманное отношение к братьям нашим меньшим, – уверены в «Зоозащите». – Таким образом, участие в проекте окажет влияние на сокращение безнадзорных животных, так как основной причиной появления животных на улицах является ненадлежащий уход за домашними кошками и собаками. Проект позволит вовлечь в активную зоозащитную деятельность не только школьников, но и взрослых людей, обычно более труднодоступную аудиторию».

Завершится проект волонтёрским семейным городским фестивалем, главная задача которого – привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных.

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