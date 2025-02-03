Семь граждан Ирака задержаны при попытке пересечь госграницу Псковской области

20:42, 03 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области предотвратили попытку незаконного перехода группы лиц через границу с Белоруссией в Себежском районе. Задержано семь граждан Ирака, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Иностранцы оштрафованы за нарушение миграционного законодательства. Суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из них за пределы России. До исполнения решения суда все нарушители доставлены в центр временного содержания иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что до шести лет тюрьмы грозит двум жителям Порховского района за кражу со взломом.