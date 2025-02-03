Семь граждан Ирака задержаны при попытке пересечь госграницу Псковской области
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области предотвратили попытку незаконного перехода группы лиц через границу с Белоруссией в Себежском районе. Задержано семь граждан Ирака, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
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