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Общество

Семь граждан Ирака задержаны при попытке пересечь госграницу Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области предотвратили попытку незаконного перехода группы лиц через границу с Белоруссией в Себежском районе. Задержано семь граждан Ирака, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Иностранцы оштрафованы за нарушение миграционного законодательства. Суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из них за пределы России. До исполнения решения суда все нарушители доставлены в центр временного содержания иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что до шести лет тюрьмы грозит двум жителям Порховского района за кражу со взломом.

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