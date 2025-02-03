Псковская школьница вышла в полуфинал телевизионной олимпиады «Умники и умницы»

20:05, 03 февраля 2025, ПАИ

Ученица 11-го класса школы № 1 имени Л. М. Поземского Валерия Магагина вышла в полуфинал Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы».

Валерия Магагина увлекается историей и литературой и мечтает о карьере в сфере международных отношений, поэтому решила попробовать свои силы в региональном этапе олимпиады в Пскове. Она успешно прошла отборочный тур при участии профессора МГИМО Юрия Вяземского и получила приглашение в Москву.

В четвертьфинале на тему «Пушкин – историк» ученица вновь одержала победу и вышла в полуфинал, который состоится в феврале.

Ранее сообщалось, что сюжет телеканала «Первый Псковский» «Пушкинский сидр» победил в номинации «Общий дом» национальной премии «Страна».