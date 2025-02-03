Игоря Иванова выдвинули кандидатом на должность председателя Псковского облсовпрофа

20:04, 03 февраля 2025, ПАИ

Действующего председателя Псковского облсовпрофа выдвинули в качестве кандидата на должность руководителя профобъединения. Предложение о выдвижении поступило от областного комитета Псковской территориальной организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство», сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Решение о выдвижении приняли на заседании комитета, все участники единогласно поддержали кандидатуру Игоря Иванова.

«Единогласное решение отражает доверие коллег и готовность к консолидации усилий для решения ключевых задач: улучшения условий труда, развития социального партнёрства и защиты интересов членов профсоюзов», – прокомментировал выдвижение Игорь Иванов.

Выдвижение Игоря Иванова в качестве кандидата на должность председателя Псковского облсовпрофа также поддержали профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, совет председателей первичных профсоюзных организаций железнодорожников, работающих в Псковской области, областные организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ, потребительской кооперации, жизнеобеспечения, лесных отраслей, инновационных и малых предприятий.

Избрание на должность председателя Псковского облсовпрофа пройдёт на ближайшей конференции профобъединения в июне 2025 года.