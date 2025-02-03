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Народный артист России Сергей Мигицко прочтёт стихи Пушкина в сопровождении оркестра на сцене Псковской областной филармонии

Второй концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области пройдёт на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 10 февраля. Стихи Пушкина прозвучат в живом исполнении народного артиста России Сергея Мигицко, который в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО» рассказал, какую цель преследует рассказчик, когда читает произведение.

«В данном случае мы говорим о нашем счастье, о нашем солнце – Александре Сергеевиче. Это сам по себе талант. Но когда рядом звучит потрясающая музыка в исполнении потрясающего оркестра, такой синтез даёт незабываемые ощущения», – подчеркнул Сергей Мигицко.

По его словам, когда он выступает в роли рассказчика, основная цель – донести смысл и музыку великого стиха.

Отметим, сюжет мультфильма рассказывает о молодом Пушкине, сосланном в Михайловское, где тот находит вдохновение среди природы, переживает приключения, превращаясь в известного поэта. « Пушкин – это особый человек, это явление. Я в первый раз приехал на Псковщину, был в его усадьбе и сражён этой природой, этими местами, Святогорским монастырём...» – отметил Сергей Мигицко.

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