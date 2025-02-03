Псковские школьники посетили интерактивно-познавательную программу в Доме офицеров

23:43, 03 февраля 2025, ПАИ

В Доме офицеров состоялась интерактивно-познавательная программа «Сталинград – орден Мужества на планете Земля». Программа прошла в рамках цикла мероприятий для школьников «По страницам истории» – уроков по патриотическому воспитанию к 80-летию Великой Победы, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Программа была посвящена дню воинской славы – Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В рамках программы школьники познакомились с героизмом и патриотизмом защитников Сталинграда, с ролью и значением Сталинградской битвы в ходе Великой Отечественной войны через историко-литературно-музыкальные композиции в исполнении творческих коллективов Дома офицеров. Мероприятие посетило более 60 учеников старших классов.

Ранее сообщалось, что 10 февраля в Пскове состоится концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» в сопровождении живой музыки Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова.