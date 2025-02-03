Детский игровой комплекс установят в Псковском районе

23:59, 03 февраля 2025, ПАИ

Детский игровой комплекс установят в деревне Черёха Псковского района в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На площадке будет установлено разнообразное игровое оборудование, которое способствует физическому развитию детей разных возрастов, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В 2024 году администрация Псковского района приняла участие в областном конкурсе. Были отобраны заявки, направленные на благоустройство общественных пространств в сельской местности и в целом на улучшение качества жизни и комфорта жителей села. Проект, который был одобрен, направлен на благоустройство общественной территории в Ядровской волости. В частности, планируется обустроить детскую игровую площадку в деревне Черёха, расположенной на берегу реки Черёхи», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Особое внимание будет уделено безопасности: площадку оборудуют резиновым покрытием, которое минимизирует риск травм.

Для реализации проекта был проведён аукцион, в результате которого была выбрана подрядная организация. Контракт с подрядчиком находится в финальной стадии подписания. В ближайшее время начнутся подготовительные работы на месте будущей площадки. Общая стоимость проекта составляет около 1,5 миллиона рублей.

Согласно утверждённому графику, все работы по установке игровой площадки планируется завершить до 31 мая текущего года. Это позволит создать место для активного отдыха детей в Черёхе к началу летнего сезона.

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