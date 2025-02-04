Средняя ставка по вкладам в российских банках снизилась до 21,47%

11:15, 04 февраля 2025, ПАИ

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России снизилась до 21,47 % с 21 по 31 января этого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Банка России.

Согласно данным мониторинга, ставка в первой декаде января составила 21,72 %, во второй – 21,52 %, в третьей – 21,47 %.

«При расчётах максимальной процентной ставки учитывались максимальные ставки по вкладам, доступные любому из клиентов», – уточнили в пресс-службе Банка России.

Напомним, что объём банковских вкладов в Псковской области увеличился на 21,7 %.