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Экономика

Средняя ставка по вкладам в российских банках снизилась до 21,47%

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России снизилась до 21,47 % с 21 по 31 января этого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Банка России.

Согласно данным мониторинга, ставка в первой декаде января составила 21,72 %, во второй – 21,52 %, в третьей – 21,47 %.

«При расчётах максимальной процентной ставки учитывались максимальные ставки по вкладам, доступные любому из клиентов», – уточнили в пресс-службе Банка России.

Напомним, что объём банковских вкладов в Псковской области увеличился на 21,7 %.

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