Лучшие псковские столяры поехали соревноваться в Белоруссию

13:04, 04 февраля 2025, ПАИ

Псковская делегация отправляется в Белоруссию для участия в региональном этапе VI Республиканского конкурса профессионального мастерства по компетенции «Столярное дело». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

«Этот конкурс – важная площадка для развития навыков столяров как опытных мастеров, так и учащихся профильных учебных заведений. Участники не только продемонстрируют своё мастерство, но и поделятся опытом с коллегами из других регионов, способствуя росту профессионализма и развитию всей отрасли. Псковская область, известная высоким уровнем подготовки столяров, с уверенностью представляет своих лучших специалистов на конкурсе. Конкурс станет прекрасной платформой для налаживания профессиональных связей и укрепления сотрудничества между Россией и Белоруссией в области профессионального образования», – отметили в профильном комитете.

Напомним, в конце прошлого года в Пскове прошёл III Городской конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В нём в том числе была номинация «Лучший столяр – 2024». Подробнее о конкурсе и фото с награждения победителей смотрите по ссылке.