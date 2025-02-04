Евгений Панферов объяснил, чем для пациентов выгодно объединение отделений неврологии ПОКБ и городского филиала

14:50, 04 февраля 2025, ПАИ

Чем для пациентов выгодно объединение отделений неврологии ПОКБ и филиала «Псковский городской», объяснил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы имеем на расстоянии десяти минут езды друг от друга два идентичных по своему функционалу и коечному фонду отделения. Дальше возник вопрос: в случае поступления такого пациента в скорую медицинскую помощь куда везти такого пациента? Это проблема именно логистики – привезли на улицу Малясова в областную больницу, посмотрели, что отделение заполнено, и поехали на улицу Коммунальную. Здесь логика должна быть простая: фельдшеры скорой медицинской помощи должны поместить пациента в машину скорой помощи и за максимально короткое время довезти до места оказания ему специализированной медицинской помощи. Поэтому отделение должно быть одно», – сказал он.

Кроме того, на базе городского филиала больницы будет создан центр рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний – миастении, болезни Паркинсона. «Это довольно сложные заболевания, для таких пациентов требуется врачебный персонал, который умеет с ними работать, наличие отделения реанимации, требуется проведение такой процедуры, как плазмаферез, требуется ряд диагностических возможностей отделения», – сказал Евгений Панферов и добавил, что все это осуществляется в городском филиале ПОКБ.

За счет объединения также увеличится количество стационарных коек. Для пациентов с такими диагнозами требуется 15 коек. «Мы сделаем 20 коек с запасом. Плюс мы расширим дневной стационар, который имеется на тех же площадях в отделении неврологии. В итоге получится дневной стационар для пациентов, которые имеют не ту тяжесть заболеваний, чтобы постоянно находиться в стационаре. Будет отделение неврологии круглосуточное, и будет центр рассеянного склероза для пациентов, которые имеют ряд особенных для врачебного персонала заболеваний по профилю неврологии. Мы сконцентрируем все в одном месте», – подчеркнул главврач.

При этом на освобожденной площади отделения неврологии расположится отделение кардиологии, которое изолированно находилось в филиале «Псковский городской».

«Получается, что пациент может поступить в кардиологическое отделение на улицу Коммунальную, ему потребуется оказание углубленной или экстренной медпомощи по профилю заболевания, а он находится на другой территории. Поэтому эти отделения должны быть поменяны местами с точки зрения их расположения», – пояснил гость радиостанции.