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Первый центр пробации для бывших заключённых открылся в Пскове

Первый центр пробации для социализации граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, открылся Пскове. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Здесь и далее: скриншоты сюжета телеканала «Первый Псковский»

«Я приехала из колонии вольного поселения, из Крюков, а квартира опечатана. Дверь другая поставлена», – рассказала Лариса Маслюк.

Женщина завела сомнительные знакомства и приобрела вредные привычки. Но она осознала, что зашла слишком далеко и не может остановиться. «Пошла в магазин. Смотрю – висит объявление. Записала телефон, увидела, что предоставляется жильё, работа. Я поняла, что мне не остановиться самой, и позвонила, за мной приехали», – подчеркнула Лариса Маслюк.

Приехали представители организации «Другой формат», которая теперь является официальным центром пробации.

«Если бы не они, то я не знаю, где была бы», – заметила Лариса Маслюк.

«Они нужны для того, чтобы после освобождения те осуждённые, которые нуждаются в помощи в соответствии с индивидуальной программой, могли быть временно размещены, где им будет оказана социальная поддержка», – подчеркнул врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов.

Берут тех, кому необходима помощь. Пол, возраст и состояние на момент поступления не имеют значения.

Получил поддержку в центре пробации и Владимир Акулович. После освобождения мужчина скитался по вокзалам, употреблял алкоголь и просил помощи у прохожих.

«Я ни о чём не жалею. Здесь, во-первых, никто не держит, пожалуйста, вот бог – вот порог. Встать на нормальный путь жизни, я думаю, это будет самое оптимальное решение на данный момент в моей жизни», – сказал мужчина.

Бывший заключённый стал участником специального курса адаптации, который помогает научиться жить без пагубных привычек. Для каждого постояльца такой курс подбирается индивидуально, но в среднем длится от 9 до 12 месяцев и включает в себя несколько ступеней.

«На первом этапе человек принимается в центр, ему объясняют правила, он проходит медицинское обследование, также осматривается на визуальные повреждения, чтобы не было синяков и травм», – объяснил руководитель центра социальной адаптации «Другой формат» Денис Пахомов.

После наступает период реабилитации и трудоустройства на специальных условиях. Человеку, который попал в центр, восстанавливают полный пакет документов, помогают снять собственное жильё и подбирают официальную работу.

«После двух-трёх месяцев он ещё под контролем организации. Когда она видит, что всё нормально и намерения у него благие, – всё, он самостоятельный», – добавил Денис Пахомов.

Подобных центров в России уже более 30. В Псковской области он первый и в нём 50 мест. На сегодняшний день уже занято 42 места. В планах расширить его вместимость до 60.

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