Задолженность Великолукской больницы погашена полностью – Евгений Панферов

16:16, 04 февраля 2025, ПАИ

Кредиторскую задолженность почти в 400 млн рублей полностью погасили в Великолукской больнице после реорганизации, рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). Напомним, с апреля 2024 года больница в Великих Луках стала филиалом областной больницы.

«С коллективом Великих Лук мы в постоянном контакте, обсуждаем массу вопросов и проблем, которые необходимы к решению и еженедельному контролю. Что касается заработной платы и кадровых проблем, я очень благодарен коллективу больницы в том, что при наших первых встречах они услышали, что прежде всего мы должны решить наши финансовые проблемы в виде кредиторской задолженности. Чтобы это сделать, необходимо было очень плотно и много поработать каждому на своих рабочих местах. Мы это сделали коллективом великолукского филиала, и городского филиала, и областной больницы. Так сплоченно и при поддержке комитета по здравоохранению мы за короткое время закрыли ту просроченную кредиторскую задолженность», – отметил он.

Общий объем задолженности составлял порядка 400 млн рублей, сообщил гость программы.

Кроме того, в ряде отделений наибольшей проблематичности по уровню заработной платы в процессе погашения задолженности начали выделяться деньги для повышения зарплаты. «Это касается прежде всего тех отделений, которые работают на скорую помощь круглосуточно и в постоянной, интенсивной работе, – отделения травматологии и ортопедии, хирургии, операционный блок, отделение рентген-хирургии, кардиологии. Эти отделения были наиболее проблематичны по медицинскому персоналу», – сказал Евгений Панферов.

Сейчас все дежурства врачебного и среднего медицинского персонала полностью закрыты, больница работает в круглосуточном режиме, заключил он.