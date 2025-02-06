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Сидродел Александр Казаков: Победа сюжета «Первого Псковского» в премии «Страна» вдохновляет на новые успехи

Победа сюжета «Первого Псковского» в премии «Страна» вдохновляет на новые успехи, рассказал главный герой сюжета, основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков в беседе с корреспондентом ПАИ. Напомним, награду национальной премии «Страна» получил сюжет «Пушкинский сидр».

Фото: ПАИ

«Это очень приятная неожиданность, и сегодня я принимаю поздравления от коллег и друзей. Главное, чтобы не было головокружения от успехов, потому что планов ещё очень много и есть куда стремиться. Так что головокружения мы не допустим, а будем работать дальше на благо Псковской области и нашей страны», – отметил он.

Александр Казаков подчеркнул, что планируется расширение производства сидродельни. «В прошлом году мы посадили сад из 19 тысяч яблонь и в этом году планируем его расширять. Также планируем сажать груши и ягодники для производства фруктовых сидров. Вместе с этим растёт коллектив, сейчас уже 15 человек работает на предприятии, и я думаю, что мы будем расти дальше», – сказал он.

По словам сидродела, это направление привлекает туристов в регион, поэтому необходимо и дальше создавать все возможности для агротуризма. Александр Казаков рассказал о планах по открытию тапрума, дегустационного зала, чтобы жителям и гостям области было комфортнее знакомиться с продукцией.

«Псковская область уже стала российской столицей сидра, мы не единственные сидроделы в регионе, нас уже пятеро, и летом при поддержке правительства области и администрации города проходит замечательный фестиваль «Лешуга». Надеюсь, в этом году он также состоится», – заключил он.

Ранее основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное из эфира можно прочесть по ссылке.

Отметим, что в номинации «Первый Псковский» конкурировал с такими телегигантами, как, например, RT. Национальная премия «Страна» 2024 – один из крупнейших в России конкурсов документальных фильмов, короткометражных и полнометражных игровых картин, информационных сюжетов и музыкальных клипов.

В состав жюри, в частности, входят режиссер Егор Кончаловский, писательница Татьяна Устинова, директор дирекции документального кино Первого канала Светлана Колосова, генеральный директор АО «Телекомпания НТВ» Алексей Земский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Возглавляет жюри телеведущий, международный обозреватель Леонид Млечин.

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