Принципы безопасного использования гаджетов напомнили псковичам

14:56, 04 февраля 2025, ПАИ

Перечень правил безопасного использования гаджетов обозначили в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Важно отключать заряженное устройство от питания, использовать только сертифицированные зарядные устройства, следить за состоянием и сроком службы зарядного устройства, не использовать аксессуары с поврежденными проводами и соединениями, отключать гаджет от зарядки на ночь и не класть его под подушку», – обратили внимание в ведомстве.

Напомним, что в Пскове у школьника в кармане загорелся телефон. Ребёнок не пострадал.

Кроме того, эксперты назвали одну из основных причин возгорания телефонных аккумуляторов.

Также ранее псковичам рассказали, что делать, если загорелся гаджет.