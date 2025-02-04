Принципы безопасного использования гаджетов напомнили псковичам
Перечень правил безопасного использования гаджетов обозначили в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
«Важно отключать заряженное устройство от питания, использовать только сертифицированные зарядные устройства, следить за состоянием и сроком службы зарядного устройства, не использовать аксессуары с поврежденными проводами и соединениями, отключать гаджет от зарядки на ночь и не класть его под подушку», – обратили внимание в ведомстве.
Напомним, что в Пскове у школьника в кармане загорелся телефон. Ребёнок не пострадал.
Кроме того, эксперты назвали одну из основных причин возгорания телефонных аккумуляторов.
Также ранее псковичам рассказали, что делать, если загорелся гаджет.
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