В 2024 году Псковская областная больница заработала 2,3 млрд рублей: куда пошли эти средства

17:21, 04 февраля 2025, ПАИ

В 2024 году Псковская областная клиническая больница выполнила госзадание более чем на 100 %. Медучреждение и его филиалы заработали 2,3 млрд рублей, сообщил главный врач больницы Евгений Панфёров. В эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове он рассказал, куда были направлены эти средства.

«Прежде всего, есть условно постоянные расходы, которые мы обязаны выплачивать. Это, прежде всего, фонд оплаты труда. Это налоги, это коммунальные расходы. И, помимо этого, выплата долга, который с 2021 года накопил теперь уже наш великолукский филиал. Размер долга составлял 400 млн рублей», – сказал Евгений Панфёров.

Кроме того, средства направляются на закупку расходных материалов, изделий медицинского назначения, лекарственных средств, которые требуются ежедневно для лечения пациентов, на ремонт оборудования. «Мы сейчас занимаемся, чтобы весь парк оборудования был исправен, работал в ежедневном режиме», – отметил главврач.

Стоимость техники, препаратов и расходников выросла, однако «надо принимать решение и выходить на какой-то результат», подчеркнул Евгений Панфёров. «Вопросы, касаемые экономики, всегда имеют математическое решение совершенно определённого расчёта. Поэтому садимся, считаем. Где необходимо, привлекаем средства от приносящей доход деятельности. Где необходимо, плотнее работаем с комитетом по здравоохранению», – сказал главный врач.