Когда Псковская областная больница полностью перейдёт на электронные карточки пациентов, рассказал главврач

17:39, 04 февраля 2025, ПАИ

В 2024 году медицинская информационная система в Псковской областной клинической больнице «скакнула» вперёд, отметил главврач медучреждения Евгений Панфёров в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Наша медицинская информационная система скакнула вперёд. И путь к финишу стал короче. Мы реально увидели за этот год по стационару, по консультативной поликлинике резкое наращивание функционала медицинской информационной системы», – рассказал он.

«Говорить о том, что она умеет абсолютно всё, было бы неправдой. Но говорить о том, что она умеет в три-четыре раза больше, чем она умела на 1 января 2023 года, это можно абсолютно точно. Медицинские карты мы ведём на процентов 90», – подчеркнул Евгений Панфёров.

Однако бумажный документооборот всё ещё остаётся, например, в виде амбулаторных карт или историй болезни.

«Знаю, что есть один субъект Российской Федерации, который уже не требует ведения бумажных вариантов медицинской документации. Значит, и мы к этому идём. Если мы продвигаемся таким образом, там год или два, думаю, мы перейдём только на электронный документооборот», – сделал прогноз Евгений Панфёров.