Изменятся категории годности для некоторых болезней у будущих контрактников

17:31, 04 февраля 2025, ПАИ

Минобороны РФ предложило скорректировать для призывников, встающих на воинский учет и поступающих на военную службу по контракту, категории годности для части болезней, сообщает ТАСС.

Для военнообязанного, у которого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации), категорию предлагают поменять с «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями». Предлагается также исключить пункт, согласно которому военнослужащих с поздним, врожденным сифилисом признавали негодными к службе.

Также предложено изменить категории для граждан с шизофренией, невротическими расстройствами, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа. Многие изменения будут относиться только к контрактникам или к поступающим в высшие военные учебные заведения.