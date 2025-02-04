Помочь в изготовлении подушек для женщин после мастэктомии приглашают псковичей

20:15, 04 февраля 2025, ПАИ

Псковскую молодёжь приглашают принять участие в мастер-классе по изготовлению подушек для женщин после мастэктомии в рамках всероссийской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с раком. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие пройдёт 10 февраля в Псковском доме молодёжи (ул. Горького, д. 15), начало в 17:00.

Участники мастер-класса совместно с волонтёрами-медиками изготовят подушки в виде сердца, специально разработанные для поддержки женщин после операции по удалению молочной железы. Подушки помогают уменьшить боль и дискомфорт в послеоперационный период.

Готовые изделия будут переданы в онкологический диспансер для выдачи пациентам после мастэктомии.

Запись на мастер-класс через яндекс-форму.