Помочь в изготовлении подушек для женщин после мастэктомии приглашают псковичей
Псковскую молодёжь приглашают принять участие в мастер-классе по изготовлению подушек для женщин после мастэктомии в рамках всероссийской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с раком. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Мероприятие пройдёт 10 февраля в Псковском доме молодёжи (ул. Горького, д. 15), начало в 17:00.
Участники мастер-класса совместно с волонтёрами-медиками изготовят подушки в виде сердца, специально разработанные для поддержки женщин после операции по удалению молочной железы. Подушки помогают уменьшить боль и дискомфорт в послеоперационный период.
Готовые изделия будут переданы в онкологический диспансер для выдачи пациентам после мастэктомии.
Запись на мастер-класс через яндекс-форму.
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