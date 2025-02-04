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Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля

Всемирный день борьбы против рака, или Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года.

Противораковый союз — это крупнейшая и старейшая международная организация, объединяющая онкологическое сообщество для сокращения распространенности рака в мировом масштабе. Она объединяет более 1150 организаций, специализирующихся на борьбе с этим заболеванием, из 170 стран мира.

История сегодняшней даты началась 4 февраля 2000 года, в день подписания Парижской хартии против рака, провозгласившей необходимость обеспечения равного доступа к качественной медицинской помощи, большего финансирования исследований рака, лучшего понимания и, прежде всего, уважения достоинства всех людей, живущих с этой болезнью. Хартия была принята международными онкологическими организациями по всему миру.

Цель этого дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака. Поддержку в проведении дня оказывают Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

В настоящее время в мире живут около 44 миллионов человек, находящихся в стойкой ремиссии после онкологического диагноза. По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных. Около 10 миллионов человек умирают от рака каждый год. По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем. К тому же, до 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым.

Ранее сообщалось, что сегодня в Псковском онкодиспансере проведут акцию по обследованию женщин на рак груди.

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