Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году музыкального конкурса «Интервидение»

20:29, 04 февраля 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Соответствующий документ был опубликован на сайте для официального размещения правовых актов.

Председателем оргкомитета, который поручено создать Правительству РФ, назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Родная игрушка».