Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году музыкального конкурса «Интервидение»
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Соответствующий документ был опубликован на сайте для официального размещения правовых актов.
Председателем оргкомитета, который поручено создать Правительству РФ, назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Родная игрушка».
С лекцией в Пскове выступит хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре
Печорские школьники подготовили рисунки для конкурса в честь 20-летия образования Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
Михаил Ведерников провёл совещание по ситуации с повышенными счетами за электроснабжение
Лучшие псковские столяры отправились в Белоруссию для участия в республиканском конкурсе профмастерства
Главврач Евгений Панфёров в программе «Оглавление» рассказал о развитии Псковской областной больницы. Главное
Псковская молодёжь приняла участие во всероссийской исторической интеллектуальной игре «Высота 102.0»