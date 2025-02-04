Печорские школьники подготовили рисунки для конкурса в честь 20-летия образования Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
Ученики Печорской гимназии подготовили рисунки к конкурсу в честь 20-летия образования Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
«Рисунки-поздравления получились очень красочными и выразительными. Сегодня юные художники получили свои заслуженные награды за творчество и участие в конкурсе. Коллектив гимназии отметил важность связей с пограничниками и возможность отмечать события вместе», – пишет газета.
Ранее сообщалось, что псковские школьники могут принять участие в четвёртом сезоне конкурса «Знаешь? Научи!».
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Печорские школьники подготовили рисунки для конкурса в честь 20-летия образования Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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