Печорские школьники подготовили рисунки для конкурса в честь 20-летия образования Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

21:47, 04 февраля 2025, ПАИ

Ученики Печорской гимназии подготовили рисунки к конкурсу в честь 20-летия образования Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

«Рисунки-поздравления получились очень красочными и выразительными. Сегодня юные художники получили свои заслуженные награды за творчество и участие в конкурсе. Коллектив гимназии отметил важность связей с пограничниками и возможность отмечать события вместе», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что псковские школьники могут принять участие в четвёртом сезоне конкурса «Знаешь? Научи!».