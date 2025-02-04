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Культура

Победителей вокального конкурса «Певческие ассамблеи» назвали в Пскове

Вокальный конкурс «Певческие ассамблеи» Дмитрия Воскресенского прошёл в псковском Доме офицеров. Музыкальное событие собрало на одной сцене вокалистов из Пскова и области.

Победителями стали вокальная студия «Позитив» Дома офицеров, студии «Город детства» и «Карамелька» городского культурного центра, академические вокалисты детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году.

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