Победителей вокального конкурса «Певческие ассамблеи» назвали в Пскове
Вокальный конкурс «Певческие ассамблеи» Дмитрия Воскресенского прошёл в псковском Доме офицеров. Музыкальное событие собрало на одной сцене вокалистов из Пскова и области.
Победителями стали вокальная студия «Позитив» Дома офицеров, студии «Город детства» и «Карамелька» городского культурного центра, академические вокалисты детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году.
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