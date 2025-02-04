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Страна и мир

Около десяти человек погибло при стрельбе в школе в Швеции

В результате инцидента в шведской школе в городе Эребру погибло около десяти человек. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу полиции Швеции.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности погибших. Общее количество пострадавших пока определено.

В этот же день стало известно, что в районе шведской школы проводится масштабная полицейская операция из-за инцидента со стрельбой. Местным жителям рекомендовали держаться на расстоянии от школы или оставаться в своих домах в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что iPhone загорелся у ребёнка в кармане. Это произошло в одной из школ Пскова.

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