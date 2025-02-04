«Поэма из дерева»: выставка декоративно-прикладного искусства открылась в Пскове

23:47, 04 февраля 2025, ПАИ

Выставка мастера декоративно-прикладного искусства Ивана Черепинского «Поэма из дерева» открылась в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В экспозиции представлены изделия из липы, ясеня и берёзы. Выставку уже посетили псковские школьники и постоянные читатели библиотеки. Библиотека приглашает всех желающих, вход свободный.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в 16:00 псковичи могут попасть в Псковский музей на новую постановку из цикла ​«Сказки бабушки Печки».