Февральское чудо: верба начала распускаться в Псковской области

15:44, 05 февраля 2025, ПАИ

Верба начала распускаться в Красногородском муниципальном округе, пишет газета «Заря».



Фото: Андрей Рожков



Фото: Андрей Рожков



Фотографией февральского чуда поделился с редакцией газеты местный житель Андрей Рожков. «Посмотрите, как погода обманула вербу! И ведь она уже почти раскрылась!» – отметил автор снимков.

О других аномалиях псковской зимы можно прочесть по ссылке. Грибной сезон в этом году у кого-то начался раньше обычного, на даче уже распустились цветы и даже пчёлы успели проснуться в ульях.