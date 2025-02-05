Февральское чудо: верба начала распускаться в Псковской области
Верба начала распускаться в Красногородском муниципальном округе, пишет газета «Заря».
Фотографией февральского чуда поделился с редакцией газеты местный житель Андрей Рожков. «Посмотрите, как погода обманула вербу! И ведь она уже почти раскрылась!» – отметил автор снимков.
О других аномалиях псковской зимы можно прочесть по ссылке. Грибной сезон в этом году у кого-то начался раньше обычного, на даче уже распустились цветы и даже пчёлы успели проснуться в ульях.
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