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Общество

Псковский губернатор поручил ускорить темпы строительства экотехнопарка

Площадку в Палкинском районе, где ведётся строительство экотехнопарка, посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 5 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетил губернатор
    Фото: ПАИ
  • Стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетил губернатор
    Фото: ПАИ
  • Стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетил губернатор
    Фото: ПАИ
  • Стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетил губернатор
    Фото: ПАИ
  • Стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетил губернатор
    Фото: ПАИ
  • Стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетил губернатор
    Фото: ПАИ
  • Стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетил губернатор
    Фото: ПАИ
  • Стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетил губернатор
    Фото: ПАИ

Представитель подрядчика рассказал, как продвигается строительство. В частности, на сегодняшний день внутри корпуса сортировки уже ведут монтаж оборудования. До 28 февраля на объект должны привезти остальное «тяжёлое оборудование», которое сразу же будут устанавливать.

После осмотра площадки губернатор поручил ускорить темпы строительства экотехнопарка.

Напомним, экотехнопарк обеспечит сортировку всего объёма отходов (250 тысяч тонн в год), образующихся на территории Псковской области, утилизацию 50 % отходов (компостирование 16,47 %, альтернативное топливо RDF 20,76 %, отбор вторичных материальных ресурсов 17,03 % и их захоронение (не более 50 %).

Отметим, что заместитель исполнительного директора – главный инженер компании «РУСТЭКО», подрядчика по строительству экотехнопарка в Псковской области, Евгений Пуздырев был гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В эфире обсудили строительство экотехнопарка, подробнее читайте здесь.

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