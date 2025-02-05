Глава Опочецкого округа поздравил жену бойца СВО, родившую 16-го ребёнка

16:19, 05 февраля 2025, ПАИ

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин поздравил жену бойца СВО, родившую 16-го ребёнка. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём Telegram-канале.

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«Поздравил семью Ларионовых с радостным событием – у супружеской пары родился сын Михаил! Это уже 16-й ребёнок в этой большой и дружной многодетной семье, которая является настоящим примером любви, заботы и единства», – отметил Юрий Ильин.

Глава Опочецкого округа также пожелал семье любви и счастья, а маленькому Михаилу – расти сильным и здоровым.

Ранее сообщалось, что семья Ларионовых стала самой большой в Псковской области. Наталью Ларионову, которая родила 16-го ребёнка, выписали из Псковского перинатального центра во вторник, 4 февраля.