Сумма полученных псковичами налоговых вычетов выросла за год почти в два раза

19:15, 05 февраля 2025, ПАИ

3 010 псковичей в прошлом году получили инвестиционные и имущественные налоговые вычеты в упрощённом порядке на общую сумму 151,8 миллиона рублей. Об этом рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой декларационной кампании 2025 года.

«Для сравнения: в 2023 году такие вычеты получили только 1 719 людей, а общая сумма выплат составила 80,3 миллиона рублей», – сообщил о результатах гость медиацентра ПАИ.

В этом году люди могут получить социально-налоговый вычет в упрощённом порядке по расходам на обучение, лечение, в том числе и дорогостоящее, добровольное страхование жизни и пенсии, физкультурно-оздоровительные услуги, а также на пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения, напомнил Алексей Салтыков.

Подробнее об условиях, которые нужно соблюсти, чтобы получить вычет, читайте здесь.