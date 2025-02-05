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Общество

Сумма полученных псковичами налоговых вычетов выросла за год почти в два раза

3 010 псковичей в прошлом году получили инвестиционные и имущественные налоговые вычеты в упрощённом порядке на общую сумму 151,8 миллиона рублей. Об этом рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой декларационной кампании 2025 года.

Алексей Салтыков: Фото: ПАИ

«Для сравнения: в 2023 году такие вычеты получили только 1 719 людей, а общая сумма выплат составила 80,3 миллиона рублей», – сообщил о результатах гость медиацентра ПАИ.

В этом году люди могут получить социально-налоговый вычет в упрощённом порядке по расходам на обучение, лечение, в том числе и дорогостоящее, добровольное страхование жизни и пенсии, физкультурно-оздоровительные услуги, а также на пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения, напомнил Алексей Салтыков.

Подробнее об условиях, которые нужно соблюсти, чтобы получить вычет, читайте здесь.

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