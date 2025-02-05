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Общество

Новую гостиницу за миллиард рублей строят в Пскове: на объекте уже ведут монолитные работы

Работы по подготовке фундаментальной плиты завершились в рамках строительства новой трёхзвёздочной гостиницы под управлением Cosmos Hotel Group в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе банка «ДОМ.РФ», который выступает финансовым партнёром проекта.

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Гостиница будет расположена на улице Кузнецкой, 33. На месте строительства уже прошли археологические исследования, а также были выполнены работы по разработке котлована. В настоящее время ведутся монолитные работы. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году. Ожидается, что гостиничный комплекс ежегодно сможет принимать более 30 тысяч гостей.

Напомним, что строительство гостиницы началось осенью 2024 года, она будет рассчитана на 120 номеров. Планируемый объём инвестиций составляет 1,1 млрд рублей, после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 76 новых рабочих мест.

Отметим, что проект реализуют в рамках обновлённого нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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Новую гостиницу за миллиард рублей строят в Пскове: на объекте уже ведут монолитные работы
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