Карантин по бешенству отменили в Печорском районе
Карантин по бешенству сняли в деревне Забелино Печорского района. Соответствующий подписанный губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым указ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.
Указ вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.
Напомним, карантин был установлен 29 ноября 2024 года.
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