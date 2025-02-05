Карантин по бешенству отменили в Печорском районе

21:59, 05 февраля 2025, ПАИ

Карантин по бешенству сняли в деревне Забелино Печорского района. Соответствующий подписанный губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым указ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.

Напомним, карантин был установлен 29 ноября 2024 года.