О работе Ольгинского десанта в муниципалитетах Псковской области рассказали командиры отрядов

08:38, 06 февраля 2025, ПАИ

О том, какие работы выполняют отряды Ольгинского десанта в муниципалитетах Псковской области, рассказали корреспонденту ПАИ их командиры.

Российско-Белорусский отряд Ольгинского десанта «Поиск» работает в Порховском районе. Молодые люди уже успели помочь пожилым людям по дому – прибрались в их домах и помогли с колкой дров. Кроме того, потребовалась помощь и с домашними животными. Также один из студентов провёл в школе тренинг по первой медицинской помощи, поделился командир отряда Илья Максимов.

Участники акции проводят познавательные беседы на большой спектр тем среди школьников, добавил он. Среди них – история Великой Отечественной войны, СВО, первая медицинская помощь и вред наркотиков.

Чаще всего уроки проводятся в киноформате, поделилась командир отряда «Импульс» Инга Кириллова. Молодые люди работают в Дновском муниципальном округе. «Дети хорошо реагируют, задают вопросы и в целом проявляют участие», – подчеркнула она.

Добавим, что всего в Псковской области на этот момент работает пять отрядов.

Ранее сообщалось, что около 80 человек принимает участие в Молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант. Десант Победы» в Псковской области, организованной региональным отделением Российских студенческих отрядов.