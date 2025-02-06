О работе Ольгинского десанта в муниципалитетах Псковской области рассказали командиры отрядов
О том, какие работы выполняют отряды Ольгинского десанта в муниципалитетах Псковской области, рассказали корреспонденту ПАИ их командиры.
Российско-Белорусский отряд Ольгинского десанта «Поиск» работает в Порховском районе. Молодые люди уже успели помочь пожилым людям по дому – прибрались в их домах и помогли с колкой дров. Кроме того, потребовалась помощь и с домашними животными. Также один из студентов провёл в школе тренинг по первой медицинской помощи, поделился командир отряда Илья Максимов.
Участники акции проводят познавательные беседы на большой спектр тем среди школьников, добавил он. Среди них – история Великой Отечественной войны, СВО, первая медицинская помощь и вред наркотиков.
Чаще всего уроки проводятся в киноформате, поделилась командир отряда «Импульс» Инга Кириллова. Молодые люди работают в Дновском муниципальном округе. «Дети хорошо реагируют, задают вопросы и в целом проявляют участие», – подчеркнула она.
Добавим, что всего в Псковской области на этот момент работает пять отрядов.
Ранее сообщалось, что около 80 человек принимает участие в Молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант. Десант Победы» в Псковской области, организованной региональным отделением Российских студенческих отрядов.
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О работе Ольгинского десанта в муниципалитетах Псковской области рассказали командиры отрядов
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