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Общество

«Школа наследия» будет работать в Псковской области

АНО сохранения историко-культурного наследия «Ижица» получила грант в размере 461 тысячи 150 рублей на реализацию проекта «Школа наследия».

Общая сумма расходов на реализацию проекта вместе с софинансированием превысит 670 тысяч рублей. Напомним, проект вошёл в число победителей первого в этом году грантового конкурса Фонда президентских грантов.

Проект рассчитан на молодежь в возрасте 18-25 лет из профильных учебных заведений в сфере сохранения наследия России (историки, реставраторы, архитекторы, инженеры, строители, художники). Молодые люди, в частности, займутся ремонтом объекта культурного наследия регионального значения в Печорах - речь о братской могиле воинов Советской армии (1944 г.).

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Кроме того, авторы проекта намерены провести для учащихся и студентов профильных учебных заведений Пскова образовательный семинар «Памятники Великой Отечественной войны - как сохранить».

Перед тем как приступить к ремонту памятника в Печорах, планируется провести историко-архивные и библиографические исследования истории его создания. Также будет разработана концепция развития и сохранения территории вокруг памятника, а рядом с ним появится информационный стенд. По итогам работ состоится конференция с защитой проектной концепции развития и сохранения территории вокруг памятника.

Планируется, что проект будет реализован с марта по июнь.

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