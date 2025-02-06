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Общество

Мобильный цифровой планетарий будет работать в Великих Луках

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам, инвалидам, ветеранам и малоимущим семьям «Объединение» получил грант в размере 407 тысяч 600 рублей на реализацию проекта «Открой небо». Общая сумма расходов на реализацию проекта вместе с софинансированием превысит 713 тысяч рублей. Напомним, проект вошёл в число победителей первого в этом году грантового конкурса Фонда президентских грантов.

Фото: Сергей Попов

На средства гранта фонд намерен запустить в Великих Луках мобильный цифровой планетарий, чтобы увлечь астрономией детей и подростков от 5 до 18 лет. Мобильный планетарий будет предоставлять доступ к интересным лекциям, полнокупольным фильмам формата Fulldome, которые адаптированы для оцифровки изображения и создания 360-градусной проекции. «Это сделает познание астрономии интерактивным и доступным», – отметили авторы проекта.

Планируется демонстрация 10 тематических фильмов в 3D-формате продолжительностью 15–20 минут, лекции и беседы с педагогом-астрономом.

«Ожидаемые результаты включают посещение мобильного планетария не менее 300 человек, обогащение их знаний о звездном небе, созвездиях, Луне, а также строении Солнечной системы и Вселенной. Каждый урок будет включать увлекательный квиз для проверки знаний в начале и в конце занятия», – уточнили авторы гранта.

Заключительным этапом станет интеллектуальная игра по астрономии «Что? Где? Когда?» для 60 наиболее заинтересованных школьников 6–9-х классов, которые смогут продемонстрировать знания, полученные во время занятий.

Проект будет действовать с февраля по сентябрь 2025 года.

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