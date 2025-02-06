Более 70 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за месяц

12:24, 06 февраля 2025, ПАИ

72 977 пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков в январе 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

68 431 пассажир проехал на скоростных электропоездах «Ласточка» по маршруту Псков / Печоры – Санкт-Петербург в январе этого года. Это на 6,6 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Ласточки», следовавшие по маршруту Псков – Петрозаводск, в январе этого года перевезли 4 546 пассажиров, что на 7,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что с 30 марта изменится расписание пригородного поезда № 6512. Теперь поезд будет отправляться из Новосокольников в 14:50, а прибывать в Дно в 19:03.