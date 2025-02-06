Псковские турфирмы начали брать расписки с желающих отдохнуть на Чёрном море

13:34, 06 февраля 2025, ПАИ

Некоторые туристические фирмы Пскова начали брать расписку с людей, которые планируют отдых на Черноморском побережье России, пишет газета «Аргументы и Факты. Псков».

В местных туристических фирмах клиентов стараются убедить отказаться от отдыха на Чёрном море. «В этом году очень опасно посещать Черноморское побережье от Крыма до Абхазии», – предостерегла президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова. Она подчеркнула, что разговоры о том, что к началу сезона всё наладится, – провокация: «Ничего не будет хорошо. Это очень серьёзная катастрофа».

6 % опрошенных псковичей, по данным сервиса SuperJob, всё же собираются отправиться на отдых в Сочи, несмотря на экологическую катастрофу. Так, в туристической фирме «София» с таких людей берут расписку. «Есть люди, которые придерживаются правила «вижу цель – иду к ней». С них мы берём грамотно составленную юристом расписку, чтобы потом к нашей фирме не было претензий», – рассказала Гелена Самохвалова.

Псковичам, которые решились на отдых в Сочи и Краснодарском крае, она настоятельно рекомендует заменить купание в Чёрном море бассейном: «Есть бассейны с морской водой, которая проходит специальную очистку».

Напомним, что набор псковичей-добровольцев для ликвидации последствий ЧС на побережье Чёрного моря продлится до 6 марта.