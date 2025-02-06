Двойные, тройные и четверные имена набирают популярность в России: как называют новорождённых

13:09, 06 февраля 2025, ПАИ

Двойные, тройные и четверные имена для младенцев набирают популярность в Москве. В общей сложности такие имена в столице в прошлом году получили более 900 мальчиков и около 400 девочек, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

Среди имён встречаются такие, как Аврора Мари Виктория, Марк-Иосиф, Ян-Роман, Мирослава-Анастасия, Анна-Амалия, Егор-Лука, Таисия-Антонина, Ева-Габриэль.

Отметим, что самые популярные имена, которые давали детям в Псковской области в четвёртом квартале 2024 года (октябрь – декабрь), можно посмотреть по ссылке.