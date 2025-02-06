Как изменилось оснащение Псковской областной больницы благодаря нацпроектам, рассказал Евгений Панфёров
Как изменилось оснащение Псковской областной клинической больницы благодаря нацпроектам, рассказал главврач Евгений Панфёров губернатору Михаилу Ведерникову, который посетил медучреждение сегодня, 6 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
«Благодаря нацпроекту мы сейчас очень хорошо укомплектованы современным лазером, позволяющим оперировать сетчатку», – отметил главврач. Часть специалистов уже имели опыт в работе с такими технологиями, а часть врачей прошли переобучение.
Процедуру лазерной коагуляции делают на современной лазерной установке, а врач, который её выполняет, переехал в Псков из Москвы. «В России мало регионов, где есть такая медицинская услуга. В Северо-Западном округе только в Санкт-Петербурге есть такая процедура», – подчеркнул Евгений Панфёров.
Подробности о работе Псковской областной клинической больницы смотрите в большом интервью главврача Евгения Панфёрова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Ранее сообщалось, что новые автомобили для медиков поступили в Псковскую область.
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Как изменилось оснащение Псковской областной больницы благодаря нацпроектам, рассказал Евгений Панфёров
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