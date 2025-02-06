Как изменилось оснащение Псковской областной больницы благодаря нацпроектам, рассказал Евгений Панфёров

17:16, 06 февраля 2025, ПАИ

Как изменилось оснащение Псковской областной клинической больницы благодаря нацпроектам, рассказал главврач Евгений Панфёров губернатору Михаилу Ведерникову, который посетил медучреждение сегодня, 6 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Благодаря нацпроекту мы сейчас очень хорошо укомплектованы современным лазером, позволяющим оперировать сетчатку», – отметил главврач. Часть специалистов уже имели опыт в работе с такими технологиями, а часть врачей прошли переобучение.

Процедуру лазерной коагуляции делают на современной лазерной установке, а врач, который её выполняет, переехал в Псков из Москвы. «В России мало регионов, где есть такая медицинская услуга. В Северо-Западном округе только в Санкт-Петербурге есть такая процедура», – подчеркнул Евгений Панфёров.

Подробности о работе Псковской областной клинической больницы смотрите в большом интервью главврача Евгения Панфёрова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ранее сообщалось, что новые автомобили для медиков поступили в Псковскую область.