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Культура

Итоги конкурса самодельных открыток подвели в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подвели итоги конкурса самодельных открыток «Герои сказок Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Ольга Гоголева, Новосибирск (III место в номинации «Профессионалы»). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

На суд музейного жюри, в состав которого были включены два профессиональных художника и два музейных педагога, поступило около 200 работ из многих регионов России. Члены судейской коллегии отметили высокое качество многих открыток, а из-за «многолюдности» в номинации «Школьная» работы здесь было решено оценивать в трёх подгруппах: отдельно открытки, придуманные и нарисованные учащимися общеобразовательных школ, и, особо, рисунки воспитанников художественных школ, ДШИ и студий в возрасте от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Ряд призовых мест при этом жюри всё равно «поделило» между несколькими конкурсантами.

Имена победителей — всех, кто занял I, II и III место в музейном конкурсе, и репродукции их работ уже опубликованы на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Конкурсы → 2025 → «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Ежегодный конкурс новогодней и рождественской открытки». Среди лучших художников есть и псковичи. Это Пётр Катков из деревни Ашево Бежаницкого района (III место среди взрослых) и его дочери Добрина и Рада (I место в номинации «Семейная»), а также Ксения Трофимова из Пушкинских Гор (III место в номинации «Школьники»).

По условиям конкурса все участники, приславшие заявки и свои подлинные работы, отвечающие всем конкурсным правилам, получат свои дипломы или благодарственные письма от музея. Лучшие рисунки войдут в состав специальной экспозиции в выставочном зале «Музейная почта» в деревне Бугрово Пушкиногорского района. Не исключено также, что наиболее выразительные и яркие работы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

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