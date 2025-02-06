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Общество

Количество турпоездок россиян за границу выросло более чем на 15%

Число туристических поездок россиян за границу в 2024 году выросло на 15,4 % по сравнению с 2023 годом, пишет пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Так, в прошлом году общий объём поездок людей в топ-25 стран составил 17,4 миллиона поездок – это 59,7 % всего выездного потока из РФ за прошлый год.

38,5 % выездного туризма в России приходится на Турцию, 11,4 % – на ОАЭ, 10,9 % – на Китай, 10 % – на Таиланд, 8,6 % – на Абхазию и 8,5 % – на Египет. Совместно эти страны принимают 88 % всех туристических поездок россиян в год.

По сравнению с 2023 годом турпоток жителей России в Турцию вырос на 6,3 % и составил 6,7 миллиона поездок, в ОАЭ – на 15,6 %, до 1,99 миллиона поездок, в Китай – на 96,5 %, до 1,9 миллиона поездок, в Таиланд – на 17,8 %, до 1,7 миллиона поездок, в Абхазию – на 7,1 %, до 1,5 миллиона поездок, в Египет – на 15,3 %, до 1,48 миллиона поездок.

Также в десятку вошли Вьетнам, прирост турпотока в который вырос на 84,9 %, до 232 тысяч поездок, Мальдивы – количество поездок на острова составило 225 тысяч, что на 7,7 % выше показателей 2023 года, а также Шри-Ланка с числом поездок 202 тысячи и ростом на 2,2 % и Южная Корея, турпоток в которую вырос на 25,9 %, до 195 тысяч поездок.

Напомним, что некоторые туристические фирмы Пскова начали брать расписку с людей, которые планируют отдых на Черноморском побережье России. Специалисты отговаривают желающих отдохнуть в Сочи или Краснодарском крае из-за случившейся экологической катастрофы, однако 6 % псковичей твёрдо уверены, что не откажутся от своего отпуска.

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Количество турпоездок россиян за границу выросло более чем на 15%

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