Как создавались песни на эльфийском языке, рассказала основатель группы «Вольный ветер»

17:48, 06 февраля 2025, ПАИ

Как создавались песни на эльфийском языке, рассказала лидер и основатель группы «Вольный ветер» Кристина Гуленкова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы познакомились с одним замечательнейшим лингвистом из Москвы, когда ездили на мероприятия, посвящённые Джону Толкину и лингвистике. И благодаря этому знакомству удалось создать множество композиций на этих волшебных языках», – отметила она и добавила, что лингвист написал текст, а участники группы подобрали к нему музыку.

Группа «Вольный ветер» поёт на старофранцузском, исландском, шведском, японском, кельтских языках и других, подчеркнула Кристина Гуленкова.