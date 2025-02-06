Как создавались песни на эльфийском языке, рассказала основатель группы «Вольный ветер»
Как создавались песни на эльфийском языке, рассказала лидер и основатель группы «Вольный ветер» Кристина Гуленкова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Мы познакомились с одним замечательнейшим лингвистом из Москвы, когда ездили на мероприятия, посвящённые Джону Толкину и лингвистике. И благодаря этому знакомству удалось создать множество композиций на этих волшебных языках», – отметила она и добавила, что лингвист написал текст, а участники группы подобрали к нему музыку.
Группа «Вольный ветер» поёт на старофранцузском, исландском, шведском, японском, кельтских языках и других, подчеркнула Кристина Гуленкова.
Как создавались песни на эльфийском языке, рассказала основатель группы «Вольный ветер»
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