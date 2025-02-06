Какие продукты подорожали в Псковской области больше всего, рассказали специалисты
Самые подорожавшие с 27 января по 3 февраля продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, крупа гречневая ядрица подорожала на 6,59 %, рыба мороженая неразделанная – на 2,28 %, варёная колбаса и мясные консервы для детского питания – на 2 %, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 1,97 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 1,85 %, сухие молочные смеси для детского питания – на 1,72 %, пшено и шлифованный рис – на 1,46 %, а овощные консервы для детского питания – на 1,13 %.
Во фруктово-овощном сегменте на 6,57 % подорожала капуста белокочанная свежая, на 5,99 % – свежие огурцы, на 3,83 % – яблоки, на 2,44 % – картофель, на 2,37 % – свежие помидоры, на 2,13 % – морковь и на 1,57 % – репчатый лук.
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