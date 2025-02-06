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Происшествия

Обвиняемого в убийстве знакомого псковича заключили под стражу

43-летнего жителя Псковского района заключили под стражу. Он обвиняется в убийстве знакомого по части 1 статьи 105 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Скриншот с оперативного видео пресс-службы СУ СК России по Псковской области

3 февраля мужчина был в гостях у своего знакомого в деревне Тямша Псковского района. Во время того, как они выпивали, между ними произошёл конфликт. В итоге житель муниципалитета ударил собеседника ножом в грудь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

«С учетом данных о личности обвиняемого и тяжести инкриминируемого ему преступления, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до третьего апреля», – подчеркнули в пресс-службе.

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