МЧС сообщило подробности о пожаре в автосервисе на улице Дачной в Пскове
Стали известны подробности о пожаре в автосервисе на улице Дачной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Подразделения ликвидируют возгорание и стараются пресечь распространения огня на соседнее здание. На месте происшествия задействованы 19 специалистов и шесть единиц техники.
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