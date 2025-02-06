МЧС сообщило подробности о пожаре в автосервисе на улице Дачной в Пскове

19:28, 06 февраля 2025, ПАИ

Стали известны подробности о пожаре в автосервисе на улице Дачной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Подразделения ликвидируют возгорание и стараются пресечь распространения огня на соседнее здание. На месте происшествия задействованы 19 специалистов и шесть единиц техники.